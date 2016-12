George Michael: succes en depressie

George Michael, zoon van een Griekse immigrant, breekt in de jaren 80 door met de tweemansformatie Wham! die hij samen met Andrew Ridgeley vormt. Grote successen zijn Wake me up before you go-go, Freedom en de kerstkraker Last Christmas. Wham! is in die tijd de eerste westerse popgroep die in China optreedt.

Met het solonummer Careless Whisper boekt George Michael een wereldhit en niet lang daarna gaat hij alleen verder.

De zanger blijkt dan al snel meer te zijn dan een tieneridool. Hij vestigt zijn naam als songschrijver en blijkt op het Tribute-concert voor de overleden Queen-zanger Freddie Mercury de enige te zijn die de zang van Mercury kan evenaren.

Diepe depressie

Michaels eerste solo-album Faith (1987) wordt een groot succes. Er worden meer dan 20 miljoen exemplaren van verkocht. De nummers op het album zijn serieuzer van toon dan die in zijn Wham!-tijd. Zijn werk is soms experimenteel, soms politiek en lang niet altijd mainstream. Uit die tijd zijn successen als I knew you were waiting (met Aretha Franklin), I want you're sex en Faith.

In 1993 overlijdt zijn partner Anselmo Feleppo. Hij had aids en overleed aan een door deze ziekte veroorzaakte hersenbloeding. Michael komt in een diepe depressie terecht en schrijft zo'n anderhalf jaar lang geen nieuwe nummers.

Strijd tegen Sony

In die tijd is hij wel veel in het nieuws doordat hij de strijd aangaat met platenmaatschappij Sony. Hij wil zijn contract, dat hij op 18-jarige leeftijd had ondertekend, laten ontbinden. De rechter oordeelt dat hij zijn minimale verplichtingen aan Sony moet nakomen.

De zanger zegt geen nieuw werk meer te zullen schrijven voor Sony. Een jaar later wordt het probleem opgelost doordat het label Dreamworks George Michael overneemt van Sony. Na de overname door Dreamworks brengt hij Jesus to a child uit, een ode aan zijn overleden vriend.

Schandaal

In 1998 is hij het middelpunt van een schandaal. Hij wordt gearresteerd in een openbaar toilet in Beverly Hills, vanwege schennis van de eerbaarheid. Het dwingt hem om in het openbaar uit de kast te komen als homoseksueel.

Hij krijgt een boete en 80 uur taakstraf opgelegd. Kort daarna brengt Michael het nummer Outside uit, waarin hij zingt over seks in openbare gelegenheden. In de bijbehorende provocerende videoclip zijn zoenende agenten te zien.

Drugsgebruik

In de periode 2006 tot en met 2010 wordt de zanger verschillende malen opgepakt voor drugsgebruik en rijden onder invloed. Een paar keer wordt hij buiten bewustzijn in zijn auto gevonden. Hij beschadigt andere auto's door dronken rond te rijden en in 2010 rijdt hij onder invloed een winkelpand binnen.

In november 2011 wordt George Michael ziek. Hij belandt met een longontsteking in een Oostenrijks ziekenhuis. Hij zou lijden aan de longziekte ARDS, die plotseling de kop op kan steken.

Gedurende 48 uur verkeert hij op het randje van leven en dood. Hij herstelt, maar blijft last houden van de gevolgen van de ziekte. Zo zegt hij in 2012 een Australische tournee af omdat hij die te zwaar vindt en het mentaal niet aankan.

George Michael overlijdt op Eerste Kerstdag 2016 in zijn huis in Oxfordshire. De doodsoorzaak is niet bekend. De popzanger is 53 jaar geworden.