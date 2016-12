Zanger George Michael overleden

Zanger George Michael is op 53-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn manager. Michael is thuis in Goring-on-Thames, een uur buiten Londen, overleden.

Volgens de manager is Michael vreedzaam heengegaan. Hij laat weten dat de familie vraagt om hun privacy te respecteren in deze moeilijke en emotionele periode. De doodsoorzaak is onbekend, de politie laat weten dat er geen sprake is van verdachte omstandigheden.

George Michael werd geboren als Georgios Kyriacos Panayiotou in het noorden van Londen. Hij begon zijn carrière in de jaren 80 met de band Wham!. Later ging hij succesvol verder als solo-artiest. Hij heeft meer dan 100 miljoen platen verkocht.

De laatste jaren leidde hij een teruggetrokken leven. Eerder deze maand werd aangekondigd dat hij aan een nieuw album werkte.

Wham!'s kersthit Last Christmas staat op nummer 530 in de Top 2000 van dit jaar.