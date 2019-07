Ook dit WK was iedereen bondscoach, alleen was elftal daarop niet voorbereid

De kritiek was juist heel mild, als je het vergelijkt met eerdere toernooien, vindt Vera Pauw, bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal tussen 2004 en 2010. "Deze generatie heeft alleen nog maar positieve aandacht gekregen. Als je alleen maar de hemel in bent geprezen en je krijgt opeens kritiek, dan raak je uit je evenwicht. Bij het EK in 2009 was er pas kritiek, toen zijn het hele team en ik persoonlijk volledig afgemaakt."

Het Nederlands elftal wist toen de halve finale te halen. "Maar de kritiek was enorm fel en ook heel erg op de man", vertelt Pauw. Alleen was er een verschil: het team was daarop voorbereid. "Wij wisten dat er negatieve aandacht ging komen. Van ons werd nog verwacht dat we mooi en leuk zouden zijn, maar wij waren krachtige vrouwen die stoïcijns een eigen beleid hadden uitgezet. Het vrouwenvoetbal was nog niet gearriveerd toen, wij moesten zorgen dat de ontwikkeling doorging en daar was succes voor nodig. Welke middelen daar ook voor nodig waren."