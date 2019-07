Trump feliciteert voetbalteam, ondanks ruzie met aanvoerder Rapinoe

De Amerikaanse president Trump heeft het nationale elftal gefeliciteerd met het behalen van de wereldbeker. "Prachtig en spannend spel. Amerika is trots op jullie allemaal."

In de aanloop naar de finale hadden meerdere speelsters kritiek op Trump. Aanvoerder Rapinoe stelde dat "weinig, misschien wel niemand" van het team in zou gaan op de traditionele uitnodiging om het Witte Huis te bezoeken na de overwinning.

Eerder had ze al laten weten niet naar het "fucking White House" te willen komen, omdat ze het oneens is met Trumps beleid. Ze liet haar kritiek ook op het veld zien, door het volkslied te negeren.

Teamgenoot Ali Krieger viel haar bij. "Ik weiger een man te respecteren die geen respect verdient", zei zij. "Als je stil blijft, sta je aan de kant van de onderdrukker."

'Eerst winnen'

Trump beet Rapinoe op Twitter toe dat er eerst maar eens gewonnen moest worden. "Megan moet het land, het Witte Huis en onze vlag niet zo beledigen." Hij nodigde het team uit langs te komen, met of zonder overwinning.

Of die uitnodiging nog steeds staat en wanneer het team dan langs kan komen is nog niet bekend. Het zal niet de eerste keer zijn dat spelers weigeren in te gaan op een uitnodiging van Trump: basketbalspelers van kampioensteam Golden State Warriors lieten ook verstek gaan. Enkele footballspelers van de Patriots bleven een jaar eerder ook weg.

Ticker tape

Wel staat er voor woensdag een ticker tape parade gepland voor het team in New York. Tijdens de rijtoer door de stad worden de spelers dan met confetti gelauwerd. Ook wordt hun de sleutel van de stad aangeboden.

Sinds de eerste parade in 1886 werd gehouden om de aankomst van het Vrijheidsbeeld te vieren, zijn er 206 van geweest. De laatste was in 2015, toen de voetbalvrouwen als eerste vrouwelijke sporters werden gehuldigd voor hun WK-titel.