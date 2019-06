Kwartfinale tegen Italië uitverkocht, geen extra kaarten voor Oranje-fans

Wie had gehoopt nog een kaartje voor de WK-kwartfinale tussen Nederland en Italië te kunnen bemachtigen, is zaterdag waarschijnlijk tóch op de tv aangewezen. Eerder was er nog sprake van dat er enkele tientallen extra kaarten beschikbaar zouden komen, maar dat is niet het geval. Volgens de KNVB is de wedstrijd helemaal uitverkocht.

De voetbalvrouwen krijgen in Valenciennes de steun van ruim 2000 Nederlandse fans, laat de KNVB weten. Dat is veel minder dan bij de eerste wedstrijd die Oranje in de Franse stad speelde. In dat duel met Kameroen zaten er bijna 15.000 Nederlandse fans in het stadion in Valenciennes, dat dicht tegen de Belgische grens aan ligt.

Hoewel Oranje zich gisteren plaatste voor de kwartfinale worden er op Marktplaats al sinds eergisteren tientallen kaarten aangeboden voor het duel met de Italiaanse vrouwen. De hoogste vraagprijs is momenteel 400 euro.

Grote schermen?

Of het voor supporters zonder kaartje ook zin heeft om naar Frankrijk af te reizen, is nog onzeker. De KNVB overlegt morgen met de gemeente Valenciennes of er grote schermen worden neergezet in de stad. Wel is er weer een oranjegedeelte gereserveerd op het FIFA-plein, dat ook dient als vertrekpunt voor de oranjeparade richting het stadion.

De Nederlandse voetbalvrouwen plaatsten zich gisteravond door in Rennes in de achtste finales Japan met 2-1 te verslaan.

