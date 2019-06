Kaartverkoop WK voetbal veel hoger dan verwacht (net als de bierconsumptie)

Voor het WK voetbal in Frankrijk zijn tot nu toe 1,1 miljoen toegangskaarten verkocht. "Dat is boven alle verwachting. En het toernooi is nog niet eens voorbij", zegt directeur Erwan Le Prévost van het organisatiecomité in gesprek met de NOS. "Aanvankelijk dachten we in totaal maar zo'n 700.000 kaarten te verkopen."

Ook in andere opzichten is het toernooi tot nu toe een succes, zegt hij. "Meer dan 40 procent van alle bezoekers komt uit het buitenland, dat hadden we ook niet verwacht. Want de wedstrijden worden op alle continenten op tv uitgezonden en ook daar wordt volop naar gekeken. In Frankrijk keken maar liefst 12 miljoen mensen naar de laatste wedstrijd van Frankrijk. In Brazilië keken 27 miljoen mensen naar de laatste wedstrijd van hun team. Dat zijn buitengewone aantallen."