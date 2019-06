Dweilorkest reist Oranje achterna: 'Ultieme kick als hele stadion meezingt'

"De ultieme kick hè", zegt Rick Verschure. "We zetten een nummer in en iedereen doet mee. Soms begin je aan de ene kant van het stadion met blazen en hoor je ze aan de andere kant meezingen. Dat is fantastisch."

De trompettist zit al 33 jaar bij het orkest, dat hij mede met zijn twee broers (beide trombonisten) oprichtte. "Tot dusverre was het EK in 2017 het hoogtepunt, maar dat was in eigen land. Nu gaan we voor het eerst Europa in. Dat wordt een unieke ervaring."

Ontdekt door de KNVB

Het dweilorkest werd 'ontdekt' tijdens de lokale avondvierdaagse. "Een geweldig verhaal!", lacht saxofoniste Linda Willems. "We werden gespot door een wethouder uit Doetinchem, een speelstad op het EK van twee jaar geleden. Hij zag ons optreden en vroeg ons of we de fanwalk naar het stadion wilden begeleiden. Uiteindelijk liepen we voorop in een stoet van 5000 fans. Nou, dat was ontzettend gaaf!"

Ook de KNVB bleek onder de indruk. Sinds het succes in Doetinchem treedt 't Spult op verzoek van de voetbalbond op bij wedstrijden van Oranje. Ervoor en erna buiten het stadion, tijdens de duels zelf in een lightversie op de tribunes. De orkestleden ruilen hun traditioneel roze pak dan ("bij hoge uitzondering") om voor een oranje tenue.