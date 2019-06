Oranjevrouwen week voor eerste WK-duel aangekomen in Frankrijk

De vrouwen van het Nederlands elftal zijn na een vliegreis aangekomen Frankrijk, waar vrijdag het WK begint. De Oranjespeelsters vlogen vanaf Rotterdam Airport naar speelstad Le Havre, waar ze volgende week dinsdag hun eerste poulewedstrijd spelen.

Nederland is ingedeeld in Groep E en opent het toernooi volgende week om 15.00 uur met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De komende dagen staan in het teken van de voorbereiding op dat duel.

De speelsters zijn blij dat ze alvast naar Frankrijk zijn vertrokken. De selectie kan zich na aankomst volledig op het WK focussen, zei middenvelder Merel van Dongen, die bij Real Betis onder contract staat. "We kunnen nu even volledig in onze eigen bubbel komen."