Nieuw plan vrouwenvoetbal: meer gemengd spelen en eredivisie versterken

De KNVB wil het vrouwenvoetbal naar een hoger plan tillen. Dat staat in de toekomstvisie vrouwenvoetbal die de KNVB vandaag presenteert. In 2018 waren 158.562 leden van de KNVB vrouw, 17 procent van het totaal. Als het aan de KNVB ligt, komen er meer vrouwen in het voetbal; zowel als speler, trainer, scheidsrechter als bestuurder.

Om dat te bereiken wordt onder meer de eredivisie voor vrouwen versterkt, komen de Oranjevrouwen en mannen op hetzelfde niveau te staan en wordt gemengd voetballen onder de 11 jaar 'het startpunt'.

De plannen worden binnen de bestaande begroting van de bond bekostigd. Er is dus geen extra budget vrijgemaakt, al sluit de KNVB niet uit dat dit in de toekomst alsnog gebeurt.

Talentontwikkeling beter tussen de jongens

De KNVB denkt dat meisjes zich beter ontwikkelen door samen te spelen met jongens. Ook vinden ze een betere plek in het team, en hebben ze meer plezier. Alle Oranjeleeuwinnen, op Shanice van de Sanden na, hebben tot late leeftijd bij de mannen gespeeld, noemt de KNVB als voorbeeld.

De bond wil het gemengd voetballen niet opleggen. "Sommige meiden spelen nu in een meidencompetitie, dat willen we niet zomaar stoppen. We hopen dat iedereen merkt dat gemengd spelen leuker is, en dat de vraag vanzelf wegvalt", vertelt manager vrouwenvoetbal Kirsten van de Ven. De meisjescompetitie tot en met 11 jaar blijft daarom wel bestaan. Op dit moment speelt ongeveer de helft van de meiden al in een gemengde jeugdcompetitie.

Extra kwaliteitseisen voor de eredivisie

In de Eredivisie voor vrouwen gaat de bond extra kwaliteitseisen opleggen aan de clubs. Zo moeten zij vanaf het komende seizoen een beloftenelftal hebben, vijf keer per week trainen en moet de club een duidelijk beleidsplan hebben.

Dit voorjaar maakte Achilles'29 uit Groesbeek bekend te stoppen met het vrouwenteam in de eredivisie. Ook de toekomst van de vrouwentak van SC Heerenveen hing aan een zijden draadje, maar de club werd uiteindelijk gered door de gemeente. De clubs worstelden onder andere met de kwaliteitseisen die de KNVB hen oplegde.

Toch verzekert de KNVB dat de clubs hebben meegedacht over de nieuwe plannen. "We hebben dit bewust met hen samen bedacht, zij staan achter deze veranderingen", zegt Van de Ven.

Scheidsrechtersaantal moet verdubbelen

Op dit moment zijn er 42 vrouwelijke KNVB scheidsrechters actief. De bond heeft als ambitie dat aantal in de komende vier jaar te verdubbelen. Wanneer er een vrouwelijke scheidsrechter op Eredivisieniveau zal fluiten wil de bond niet zeggen. In Frankrijk en Duitsland fluiten al wel vrouwen op het hoogste niveau.

De staf van de Oranjevrouwen zal verder worden geprofessionaliseerd zodat ze op hetzelfde niveau komen te staan als de Oranjemannen. Daarnaast gaan ook de nationale jeugdteams vaker trainen en krijgen talenten extra begeleiding.

Het plan verschijnt aan de vooravond van het WK dat aanstaande vrijdag begint in Frankrijk. Vanavond spelen de Oranjeleeuwinnen de laatste wedstrijd in Nederland voor vertrek in Eindhoven tegen Australiƫ.