Mogelijk flinke boete of werkstraf voor protestactie WK-finale

De vier activisten die gisteren bij de WK-finale in Rusland het veld op renden, kunnen een boete tot 2700 euro krijgen of een werkstraf van 160 uur. Dat heeft de Moskouse politie gezegd. De actie is opgeëist door de politiek-activistische punkgroep Pussy Riot.

Die meldde op Facebook dat de actie was gericht tegen president Poetin. Pussy Riot eist onder meer de vrijlating van alle politieke gevangenen, een einde aan onwettige arrestaties en het recht op het houden van protestacties. Ook stelde de groep dat het land politieke oppositie moet toestaan.

Bekijk hier hoe de protestactie in zijn werk ging: