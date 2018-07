Tweede Belgische doelpunt tegen Engeland klap voor verzekeraar

Voor veel Belgen die voorafgaand aan het WK een tv hebben gekocht, eindigde het WK extra feestelijk; dankzij het tweede Belgische doelpunt van Hazard in de wedstrijd tegen Engeland krijgen zij cadeaubonnen ter waarde van het aankoopbedrag van de tv.

Elektronicaketen Krëfel had met het oog op de WK een leuke actie bedacht. Wie tussen 26 april en 17 juni een tv met een scherm van ten minste 55 inch kocht, zou de aankoopsom terugkrijgen als de Rode Duivels meer dan 15 doelpunten zouden maken. De kans daarop was klein. Sinds de jaren 80 was het maar twee landen gelukt om op een WK meer dan vijftien keer te scoren: Duitsland in 2010 (16 goals) en 2014 (18 goals) en Brazilië in 2002 (18 goals).