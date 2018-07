Kroatische voetbalfans in Rotterdam: 'De kriebels begonnen vanochtend al'

Opwarmen voor de wedstrijd van morgen, dat deden verschillende Kroatische voetbalfans vandaag in Rotterdam. Ze zongen liedjes met elkaar en keken samen naar de wedstrijd België-Engeland.

Morgen is de grote dag, want dan neemt Kroatië het op tegen Frankrijk in de finale van het WK-voetbal. "De kriebels begonnen vanochtend al", zegt een van de fans.

Bekijk hieronder waarom de fans in Rotterdam zo trots zijn op op het Kroatische voetbalteam: