'De tijd voor wraak op Frankrijk is aangebroken'

Zelfverzekerd loopt hij over het plein waar morgen duizenden fans zullen kijken naar de finale tussen Kroatië en Frankrijk. Op een aantal merkwaardige blikken na heeft Boisivon nog geen problemen ondervonden met zijn outfit. "Mensen zijn juist heel vriendelijk", vertelt hij opgewekt. De Fransman, die toevallig op doorreis in Kroatië belandde, keek mee met de Kroaten naar de halve finale op het centrale plein en maakte vrienden. "Ik kwam in mijn eentje, maar aan het eind van de avond was ik niet meer alleen. Het was de beste avond van mijn leven", zegt hij.

Of de Kroaten zondag ook zo vriendelijk zijn, is nog maar de vraag. Sommigen verklaren hem voor gek, maar Boisivon doet er luchtig over. "Ik ben niet bang", lacht hij. "Ik hoop dat wij winnen. En ik hoop dat de Kroaten sportief blijven."

Meer dan een voetbaloverwinning

Hoewel ook de Kroaten hopen op winst, is het halen van de finale voor hen al een overwinning op zich, zegt voetbalsocioloog Drazen Lalic. "Dit is het grootste sportsucces in de geschiedenis van Kroatië." Nooit eerder kwam het Balkanland zo ver in een WK.

En dat betekent meer dan alleen een voetbaloverwinning, legt Lalic uit. Hij zet het in het rijtje van grote mijlpalen voor het jonge land. "Eerst werden we onafhankelijk, we werden een democratisch land, toen traden we toe tot de Europese Unie, en nu staan we in de finale van het WK voetbal."

Corruptie

Voor aanvang van het WK was Kroatië nog in de ban van een groot corruptieschandaal. Zdravko Mamic, een invloedrijke voetbalmakelaar en voormalig directeur van de club Dinamo Zagreb, werd in juni veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het verduisteren van miljoenen transfersommen.

Mamic trok in zijn jarenlange criminele activiteiten ook twee spelers van het huidige nationale elftal mee; Luka Modric en Dejan Lovren. Ook zij stonden voor de rechter, en vooral Modric kreeg het zwaar te verduren van het publiek nadat hij een belastende getuigenis tegen Mamic had ingetrokken. Modric is aangeklaagd voor meineed en kan een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar krijgen.