Halve finale aan de Belgisch-Franse grens: 'We juichen hier dubbel'

Burgemeester Youro Casier wil daarmee nieuwe ongeregeldheden voorkomen. "Na de kwartfinales afgelopen vrijdag kwamen Franse heethoofden naar België om ons te provoceren, om amok te maken", vertelt hij. "Dat is typisch de Franse mentaliteit. Ze noemen ons 'les petits Belges'. Ze zijn arrogant en veel chauvinistischer dan wij."

Normaal gesproken kunnen de Fransen en de Vlamingen prima met elkaar overweg in Wervik. Komend weekend vieren ze samen dat het stadje 2050 jaar bestaat. Maar nu is de rivaliteit enorm. "Op het werk hebben we het er expres maar weinig over", vertelt een Fransman die aan de Belgische kant werkt. Hij vindt het een goed idee dat de brug wordt afgesloten, "want het gaat vanavond heel veel pijn doen bij de verliezer". "Het is wachten tot het woensdag is, tot dit achter de rug is."