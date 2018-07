Op het WK is de hand voor de mond niet meer weg te denken

Het zijn precies de gesprekken die voetballers liever onder de radar houden, omdat het voor onnodige relletjes zorgt. De liplezer ligt anno 2018 altijd op de loer. Ook buiten de voetbalvelden, tot in de Tweede Kamer, waar tegenwoordig geregeld met de hand voor de mond wordt overlegd.

Een zenuwachtige Prins Harry was het twee maanden even vergeten bij zijn huwelijk. Meteen wisten miljoenen Britten dankzij de liplezer die de BBC had ingehuurd wat hij naar zijn Meghan Markle fluisterde toen hij haar zag: "Je ziet er geweldig uit".

Zuid-Amerikaans fenomeen

De Britse tabloid The Sun vroeg vorig jaar communicatieadviseur Phill Hall, die in de Engelse Premier League werkte bij topclubs en tal van topspelers en -managers adviseerde, naar het ontstaan van het fenomeen in het voetbal.

Volgens hem is het komen overwaaien uit Zuid-Amerika, waar tv-stations al jaren doven inhuren om die live mee te laten kijken met wedstrijden. Spelers ging daardoor hun mond meer en meer bedekken.

De rest van de wereld zag de trend op het WK in 2014 voor het eerst. Niet verrassend bij Brazilië, dat vanaf wedstrijd één een dramatisch toernooi kende in eigen land.

De informatie van liplezers, die voor Braziliaanse tv-zenders alle wedstrijden en trainingen bekeken, gooiden alleen maar meer olie op het vuur. Tot ergernis van bondscoach Scolari, die zijn spelers tipte zich met de hand voor de mond te wapenen tegen liplezers.

Het advies wordt door de Brazilianen tot op de dag van vandaag opgevolgd en is na het WK door tal van spelers overgenomen. Met name in de Spaanse, Italiaans en Engelse topcompetities, waar voetbalmedia onophoudelijk zoeken naar frictie.