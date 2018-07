Bosschenaar Geert juicht voor België: 'We are Belgium!'

Eindhoven, Breda en Wolder

Ook in Eindhoven krijgen de Belgen steun van Nederlandse fans. "Als België moet spelen, is het altijd een gezellige boel. Zeker nu ze tegen Brazilië moeten spelen, want door uitwisselingsprojecten met studenten wonen er veel Brazilianen in Eindhoven", vertelt barvrouw Martje Vossen van de Ierse pub O'Sheas. Vooral de Belgische speciaalbieren zijn volgens Vossen erg in trek tijdens de wedstrijden. "Ik verwacht dat de straat vanavond helemaal volstaat met rood geklede mensen met vlaggetjes op hun gezicht en rode hoeden op", zegt Vossen lachend.

Ook in Breda worden voorbereidingen getroffen. Irene Smans, eigenaar van café Studio Dependance, vertelt dat ze van de gemeente geen grote schermen buiten mogen ophangen. "Op allerlei creatieve manieren proberen we ervoor te zorgen dat mensen de wedstrijden toch op televisieschermen kunnen zien." Ze verwacht dat het vanavond drukker wordt dan bij andere wedstrijden.

En in het Limburgse Wolder dat vlak bij de grens met België ligt, pakken ze het wel heel groots aan. Eigenaar Mark Gulikers van café De Pepel vertelt dat ze de grenspaal hebben nagemaakt en hebben verplaatst over de grens. "Twee jaar geleden deden we dit ook al toen België moest spelen tijdens het EK. Zo staat het café in België en zijn we voor even Belg", zegt Gulikers.