Het WK 2018, mede mogelijk gemaakt door China

Niet alleen op het veld eisen onverwachtse landen de aandacht op bij het WK voetbal in Rusland. Ook onder de sponsors zijn oude bekenden als Sony, Johnson & Johnson en BP afgevallen en nemen nieuwe merken het stokje over. Chinese bedrijven, met in de hoofdrol vastgoed- en entertainmentgigant Wanda en smartphonemaker Vivo, sieren nu de reclameborden rondom de WK-velden.

Bijna 40 procent van het aantal sponsorovereenkomsten voor het huidige WK komt van Aziatische sponsoren. China loopt voorop, zegt marktonderzoeksbedrijf Nielsen Sports. En dat terwijl het Chinese elftal in Rusland niet eens van de partij is.

Wanda Group was in 2016 het eerste Chinese bedrijf dat een officiële partner werd van wereldvoetbalbond FIFA. Het bedrijf ontwikkelt vastgoed, maar is ook eigenaar van de grootste bioscoopketen ter wereld, Wanda Cinemas. De samenwerking tussen FIFA en Wanda loopt in ieder geval tot en met 2030, dus ook de komende WK's zal Wanda een grote naam blijven op de sponsorborden.

Smartphonebedrijf Vivo kondigde vorig jaar een sponsordeal voor zes jaar aan. Zowel tijdens dit WK als tijdens het toernooi van 2022 in Qatar is de merknaam te zien op onder meer reclameborden en toegangskaarten. Andere Chinese merken die de kas van de FIFA spekken zijn witgoedfabrikant Hisense en zuivelconcern Mengniu.

Meer fans dan in Europa

Het Chinese elftal doet dus niet mee aan het WK. Wie zich afvraagt waarom al die Chinese merken dan zoveel in het voetbalfestijn investeren, hoeft alleen maar even rondje te lopen door een van China's grote steden tijdens een wedstrijd. Mensen kijken overal naar de wedstrijden: op hun mobieltje in de metro via Youko, de streamingdienst van Alibaba, of op schermen in cafés en op terrassen via staatszender CCTV.

Volgens Nielsen Sports tellen China's steden 187 miljoen voetbalfans. Dat is meer dan alle fans in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Spanje bij elkaar.

Zulke aantallen maken het WK tot een aantrekkelijk platform om een Chinees publiek te bereiken. Ook westerse bedrijven als McDonald's gebruiken het WK om de Chinese markt te bespelen. Een internationaal evenement als het WK geeft ook nog eens internationale allure aan Chinese merken, wat de thuismarkt aanspreekt. En wie heeft zich in Nederland inmiddels nog niet afgevraagd wat Wanda is? Het geeft dus ook naamsbekendheid in het buitenland.