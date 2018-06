Saransk, Russische provinciestad met een veel te groot stadion

De keuze voor Saransk is met grote vragen omgeven. Waarom hebben de Russen de stad verkozen boven bijvoorbeeld Krasnodar (900.000 inwoners), dat in FK Krasnodar tenminste een club in de Russische eredivisie heeft, die speelt in een stadion dat in 2016 gereed is gekomen.

De voorzitter van de voetbalfederatie van de republiek Mordovië, waar Saransk de hoofdstad van is, heeft zijn antwoord klaar: het was een persoonlijke beslissing van president Poetin. "Vladimir Vladimirevitsj Poetin heeft onze regio vaker bezocht dan welke regio dan ook, misschien op Sint-Petersburg na", zegt hij. "Hij heeft gezien dat het imago en de cijfers van onze stad keer op keer beter werden. Hij vertrouwde ons en hij steunde ons." Het bestuur van Mordovië heeft sport een jaar of wat geleden bovendien tot prioriteit verklaard.

'Dikke laag corruptie'

Dat is één lezing. Andere versies zijn minder positief, zoals die van de plaatselijke afdeling van oppositieleider Aleksej Navalny. Daar wijzen ze erop dat de vorige president van Mordovië, Nikolai Merkoesjkin, wel hele warme banden had met het Kremlin en dat een lokale cementmagnaat diep in de buidel heeft getast. Dan gaat het dus over vriendjespolitiek en corruptie. "Mordovië staat bekend als een soort sultanaat", zegt activist Aleksandr Ljoetov. "Alles hier ligt bedekt onder een dikke laag corruptie."