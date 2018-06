IJsland als voetballand is nergens zonder zijn supporters

Vanavond is het voor de IJslanders erop of eronder. Het land met zijn ruim 300.000 inwoners speelt tegen Kroatië en moet winnen om door te gaan.

Hoe kan het dat een landje met zó weinig inwoners zich kwalificeert voor het WK? In een miniserie gaat correspondent Rolien Créton op zoek naar het geheim van het IJslandse voetbalsucces.

In de laatste aflevering zoomen we in op het eilandje Heimaey, van dertien vierkante kilometer, dat maar een paar duizend inwoners én een eredivisieclub heeft. Een ding is ook hier duidelijk: aan de supporters zal het niet liggen.