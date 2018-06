Wat heb je op een WK te zoeken als je eigen land er niet bij is?

"Ik kan van het spelletje genieten, zonder me druk te maken om wie er gaat winnen of verliezen. Als Zuid-Afrika erbij was, dan zou ik me zorgen maken over hun prestaties. Nu heb ik vooral plezier en maak ik me geen zorgen om wie er wint of verliest."

Tussen alle fanatieke voetbalsupporters valt Zaki op met zijn Palestijnse vlag en sjaal. Ook hij geniet van de sfeer die er heerst op dit WK. Zaki is vooral onder de indruk van de verbondenheid die er is tussen de verschillende mensen.

"Alleen wie erbij is geweest, kan meepraten over dit fantastische evenement. Mensen met verschillende achtergronden en culturen gaan op een leuke manier met elkaar om, ze hebben veel respect voor elkaar. We kunnen hier allemaal veel van leren", zegt de Palestijnse geneeskundestudent.