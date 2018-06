Op zoek naar het geheim van het IJslandse voetbalsucces, zijn het de trainers?

Een land met slechts 330.000 inwoners en met een ongeschikt voetbalklimaat. Met rotsen, bergen en vulkanen. Met vrieskou, sneeuw en wind en daarmee een ultrakort voetbalseizoen. Hoe kan het dat zo'n landje zich voor het WK kwalificeert?

Het IJslandse voetbalsucces is niet zomaar komen aanwaaien, maar is het resultaat van uitgekiend voetbalbeleid. Correspondent Rolien Créton ging op zoek naar het geheim van het IJslandse voetbalsucces in een driedelige miniserie.

Ze bezocht het eilandje Heimaey, een speldenknop in het zuiden van IJsland, waar de club eredivisie speelt en meerdere malen landskampioen werd.

Vandaag deel 2 van de miniserie: de trainers. Deel 1 kun je hier terugkijken.