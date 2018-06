Een hersenschudding op het veld: wordt een voetballer adequaat geholpen?

Het gevaar van een hersenschudding staat weer vol in de aandacht door de klapper die Nordin Amrabat maakte in de WK-wedstrijd tegen Iran. De aanvaller van Marokko liep een hersenschudding op door een botsing met een tegenstander en zakte in elkaar.

De behandeling die Amrabat op het veld kreeg (wat klapjes en water in het gezicht) kwam de medische staf van Marokko op kritiek van de FIFA te staan.

Hoe vaak komt een hersenschudding eigenlijk voor in het voetbal en wordt er wel adequaat ingegrepen?

67 op WK 2014

Een kritisch rapport dat vorig jaar zomer werd gepubliceerd in het medische tijdschrift The Journal of the American Medical Association constateerde dat er op het WK 2014 liefst 81 gevallen voorkwamen waarbij spelers met hun hoofd ergens tegenaan botsten. 67 spelers vertoonden na botsing één of meerdere symptomen van een hersenschudding. Denk bij die symptomen aan bewusteloos raken, desoriëntatie of langzaam opstaan.

In diverse gevallen werd er tijdens de wedstrijd niet ingegrepen of werd het protocol voor hersenschuddingen niet gevolgd. Een speler met één kenmerk van een hersenschudding zou onmiddellijk van het veld verwijderd moeten worden, volgens de richtlijnen van de International Conference on Concussions in Sport.

Een van de meest beangstigende voorbeelden van een speler waar aanvankelijk niets mee gebeurde was de Duitse middenvelder Christoph Kramer. Hij stortte tijdens de WK-finale 2014 in, grofweg een kwartier nadat hij een botsing had gehad. Kramer gaf na afloop aan zich niets van de eerste helft te herinneren.