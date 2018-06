Taxi rijdt in op voetgangers in Moskou

In Moskou is een taxi op voetgangers ingereden. Daarbij zijn zeven mensen gewond geraakt, onder wie een aantal Mexicanen die het WK voetbal bezoeken. Mexico speelt morgen in Moskou tegen Duitsland.

Volgens de Russische autoriteiten is er geen sprake van een aanslag. De bestuurder van de taxi, een Kirgiziër, zou de macht over het stuur hebben verloren. Persbureau Interfax sprak een getuige die zei dat de man dronken was. Hij zou geprobeerd hebben te vluchtten, maar is aangehouden.

Het incident deed zich voor bij een overdekt winkelcentrum in het centrum van Moskou, niet ver van het Rode Plein.