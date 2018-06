Marokkanen rouwen na verlies, Iraniërs door het dolle

De kansen op de volgende ronde zijn flink geslonken, zegt hij. Nu volgen nog twee wedstrijden tegen Portugal en Spanje. "Dat zijn zeker geen kleine jongens." Dat Iran won na een eigen doelpunt, doet extra pijn. "Als 'ie de bal had laten gaan, was er niets gebeurd."

Vreugde en vuvuzela's

In Teheran, de hoofdstad van Iran, denkt niemand daar meer aan. In de straten van de miljoenenstad is het één groot feest. Mensen zwaaien met vlaggen en vuvuzela's. Er wordt gedanst, gejuicht en vooral zoveel mogelijk lawaai gemaakt.

"Normaal gesproken is dat streng verboden, maar na een overwinning van de nationale ploeg zijn de mensen niet meer te houden", voorspelde correspondent Thomas Erdbrink vanochtend al. Het lijkt erop dat veel mensen in de islamitische republiek de religieuze regels door de overwinning even zijn vergeten.

"Mensen gingen uit hun dak", vertelde Erdbrink na de wedstrijd. "Net was hier in mijn gebouw een enorm voetbalfeest. Er waren ongeveer 300 mensen en er was geen hoofddoek te zien." De ontlading is extra groot, omdat het Iran vaak vooral over politiek gaat. "We zijn Marokko heel dankbaar dat ze een eigen doelpunt maakten."

Correspondent Thomas Erdbrink vertelt over het feestje in Iran: