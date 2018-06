Het WK in Rusland: een evenement met tegenstellingen

Met het binnenhalen van dat WK begon de repressie toe te nemen, zegt Tanja Lokshina. Zij is de directeur van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in Rusland. "Rusland is in de ergste mensenrechtencrisis in zijn moderne geschiedenis beland. In een crisis die geen precedent heeft sinds de Sovjet-periode."

Het WK en dan met name de aandacht die daarbij komt kijken is voor de mensenrechtenorganisatie een uitgelezen kans om aandacht te vragen voor belangrijkere zaken. "Het is een goede gelegenheid voor ons om het over ernstige schendingen van de mensenrechten te hebben", vertelt Lokshina.