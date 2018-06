Marokko-fans op weg naar WK: veel zin en hoge verwachtingen

De bedoeling is dat ze in Rusland blijven als Marokko een ronde verder komt. "Dan wordt het weer inloggen op de FIFA-website en kijken of we kaartjes kunnen krijgen. Maar eerst hopen dat we doorgaan", zegt Aladdin.

En als Marokko nog een ronde verder komt, willen ze ook daar bij zijn. "Maar ik moet ook naar mijn centen en thuissituatie kijken", zei Adil. "Laten we het hopen. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd, zo denken de spelers ook. Ik verwacht een hoop van ze."

Voor zijn vader is het niet zijn eerste WK "Ik ben naar Amerika (1994) en Frankrijk (1998) geweest. Voetbal is mijn droom, mijn alles", zei Adil, die voorspelt dat zijn land met 2-1 wint van Iran. "En daarna winnen we van Portugal. Honderd procent. En daarna winnen we ook van Spanje. We hebben een goed team."

De rentree op het wereldtoneel betekent heel veel. "Dat geldt voor alle Marokkanen in de wereld. We kunnen weer een bepaalde trots uitstralen", zei Aladdin. "Laten we gaan voor die eerste drie punten en dan zien we wel waar het schip strandt."