NOS Voetbal • vandaag, 12:56

Llansana lacht, Llansana huilt: wondergoal en rode kaart binnen tien minuten

Go Ahead-middenvelder Enric Llansana is dé man in de openingsfase van de wedstrijd tegen FC Utrecht. Eerst scoort hij fraai, maar al in de negende minuut krijgt hij rood.