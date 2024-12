NOS Nieuws • gisteren, 17:54

Besloten bijeenkomst Tarwekamp voor buurtbewoners en getroffenen explosies

Op de bijeenkomst in de Adventkerk in Den Haag waren ook burgemeester Van Zanen en betrokken hulpverleners aanwezig. Door de explosies en grote brand in de portiekflat kwamen vorig weekend zes mensen om het leven.