NOS Nieuws • gisteren, 21:49

Honderden mensen bij begrafenis Syrische activist Mazen Hamada

Tien jaar geleden vluchtte Hamada naar Nederland, waar hij sprak over de martelingen die hij in Syrië had meegemaakt. In 2020 keerde hij terug, vermoedelijk onder druk. Het lijkt erop dat hij onlangs is gedood in de Sednaya-gevangenis in Damascus.