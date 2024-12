NOS Nieuws • gisteren, 16:26

Benefietconcerten voor Valencia: 'We gaan door tot we neervallen'

Het is ruim een maand na de overstromingen in Valencia. Mensen die het noodweer overleefden, raakten hun bezittingen kwijt. In de Bergsingelkerk in Rotterdam was daarom een benefietconcert. Met eerdere edities is er zo'n 5000 euro ingezameld.