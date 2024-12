NOS Nieuws • gisteren, 19:56

Gedetineerden maken legerpakken klaar: 'Wel een priegelwerkje'

Gedetineerden in de gevangenis in Almelo hebben van Defensie de opdracht gekregen om oude legeruniformen na te kijken voordat ze naar Oekraïne gaan. Het is voor het eerst dat een gevangenis zo'n opdracht krijgt van Defensie.