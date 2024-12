NOS Nieuws • vandaag, 13:07

Onze correspondent ziet feestvierende Syriërs in Istanbul: 'Iedereen is opgelucht'

In de wijk Fatih in Istanbul woont een grote groep Syriërs, die zijn gevlucht voor het regime van Assad. Onze correspondent Mitra Nazar over wat de val van de Syrische dictator voor hen betekent.