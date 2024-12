NOS Nieuws • vandaag, 13:45

Topdrukte voor kerstboomverkopers: 'Voor elke boom is wel een huisje'

Het weekend na Sinterklaas is voor velen het moment om de kerstboom weer in huis te halen. Dus is het druk bij de honderden verkooppunten in het land. Waar iedereen op zoek is naar de perfecte kerstboom voor hun huis.