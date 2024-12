NOS Nieuws • vandaag, 18:09

SDF strijders door de verlaten straten van Deir-el-Zor

In het oosten hebben de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) Deir el-Zor volledig in handen gekregen. De SDF is een coalitie van het Koerdische YPG en Arabische milities. De groep heeft de steun van de Verenigde Staten.