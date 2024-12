NOS Voetbal • gisteren, 23:06

Toornstra baalt dat Utrecht maar punt pakt tegen Ajax: 'Uitgelezen kans om eens te winnen'

FC Utrecht-middenvelder Jens Toornstra is trots op de prestatie van FC Utrecht (2-2) in de Johan Cruijff Arena, maar hij beseft ook dat de wedstrijd dinsdagavond drie punten had moeten opleveren.