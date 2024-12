NOS Nieuws • vandaag, 16:27

Politie valt in Marbella pand binnen

De politie heeft een berichtendienst ontdekt waarmee criminelen met elkaar konden communiceren over drugs, wapenhandel en het witwassen van geld. Vanochtend is in het Spaanse Marbella de vermoedelijke eigenaar en beheerder van het platform aangehouden.