NOS Nieuws • vandaag, 17:41

Syrische rebellen veroveren groot deel van Aleppo op regeringsleger

Syrische strijdkrachten erkennen dat ze terrein hebben verloren in Aleppo, de miljoenenstad in het noordwesten van Syrië. Rebellen van Hayat Tahrir al-Sham bereikten de stad vrijdag, na onverwachte successen in de strijd tegen het regeringsleger.