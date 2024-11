NOS Nieuws • vandaag, 18:45

Geen alarmbellen, wel onrust en vragen op Bossche school na dreiging

Over vier scholen in Den Bosch, waaronder het ds. Pierson College, kwamen de afgelopen dagen via sociale media dreigementen naar buiten. Er gebeurde uiteindelijk niets, maar de vraag is wel: hoe ga je hier als school en als leerlingen mee om?