NOS Voetbal • vandaag, 12:35

Amorim over toekomst Van Nistelrooij: 'Een clublegende, maandag leg ik hem alles uit'

Rúben Amorim, de nieuwe trainer van Manchester United, kondigt aan dat hij Ruud van Nistelrooij maandag zal vertellen of er nog een rol voor hem is op Old Trafford.