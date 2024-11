NOS Schaatsen • vandaag, 15:21

Rijpma-de Jong teleurgesteld na 3.000 meter: 'Dit was geen schaatsen, maar vechten'

Antoinette Rijpma-de Jong werd zaterdag vijfde op de 3.000 meter bij het WCKT in Thialf. Doordat Joy Beune niet reed wegens ziekte, is de vraag of De Jong de wereldbekers wel mag rijden of dat Beune alsnog wordt aangewezen.