NOS Schaatsen • vandaag, 15:20

Groenewoud plaatst zich ook voor 3.000 meter: 'Er valt veel te winnen op deze afstand'

Marijke Groenewoud was veruit de sterkste bij de WCKT in Thialf op de 3.000 meter. Een afstand waar ze nu als een van de favorieten geldt, nu Irene Schouten is gestopt.