NOS Nieuws • vandaag, 09:00

Schoof: 'Dit is gewoon antisemitisch geweld tegen Israëliërs'

Premier Schoof spreekt in een verklaring zijn veroordeling uit over de aanvallen gisteravond laat op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam. Hij spreekt van "onacceptabele aanvallen op Israëliërs".