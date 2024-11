NOS Nieuws • vandaag, 01:16

Brexiteer Nigel Farage kijkt de uitslagenavond ook in villa van Trump

Eerder was al bekend dat Elon Musk is uitgenodigd in Mar-a-Lago, de residentie van Trump in Florida. Vanuit de auto laat de Britse Brexiteer Nigel Farage weten ook onderweg te zijn.