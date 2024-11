NOS Nieuws • vandaag, 17:24

Idsinga noemt steun van PVV voor openheid in zakelijke belangen 'onverteerbaar'

NSC-staatssecretaris Idsinga van Financiën is afgetreden. Nadat hij deze week forse kritiek kreeg van partijen in de Tweede Kamer over het niet openbaren van zijn zakelijke belangen zegt Idsinga geen vertrouwen meer te voelen.