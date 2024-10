NOS Nieuws • vandaag, 20:21

Uren in de rij voor een beetje brood: 'We sterven van de honger'

In Deir-al-Balah doen Palestijnen er alles aan om een stukje brood te bemachtigen. De situatie in de Gazastrook is kritiek; voedselhulp stokt door gevechten en Israël beperkt de toegang voor hulporganisaties. Er wordt gewaarschuwd voor een hongersnood.