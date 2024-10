NOS Voetbal • vandaag, 14:07

Bosz wil weinig kwijt over straf KNVB: 'Ik heb niet zoveel zin om te praten, ik ben moe'

Peter Bosz wil niks meer zeggen over de straf die hij heeft gekregen over de straf van de KNVB. De trainer reageerde daarom kortaf op de persconferentie van PSV in aanloop naar de wedstrijd tegen AZ.