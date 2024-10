NOS Nieuws • vandaag, 20:55

Anne Frank Huis bouwt replica Achterhuis voor tentoonstelling in New York

De Anne Frank Stichting maakt voor een tentoonstelling in New York een replica van het Achterhuis. Dat gebeurt in het Brabantse Erp. Het Achterhuis wordt daar volledig op schaal nagemaakt en ingericht in de stijl van de onderduikperiode.