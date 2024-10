NOS Nieuws • vandaag, 17:50

Jongen van zeven omgekomen bij explosie in woonwijk Newcastle

Bij een explosie in een woonwijk in het Britse Newcastle, is een jongen van 7 omgekomen. Zes anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. Op beelden is te zien dat zes woningen verwoest zijn.