NOS Nieuws • vandaag, 21:59

Rus overleeft tien weken ronddobberen op zee in opblaasbare boot

Een Russische man, die bijna tien weken in een opblaasbare boot op zee dreef, is gered. De bemanning van een vissersboot merkte hem op in de ijskoude zee van Ochotsk. Zijn neef en diens zoon overleefden het niet.