NOS Nieuws • vandaag, 08:23

Minstens twintig doden bij Israëlische aanval op opvang voor ontheemde Palestijnen

Bij een Israëlische aanval op een school in Nuseirat in Centraal-Gaza zijn zondag minstens twintig mensen gedood, onder wie ook kinderen. In de school werden ontheemde Palestijnen opgevangen. Let op: deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.